Жителям Омской области запретили ходить в лес

25 апреля в ГУ лесного хозяйства Омской области рассказали о прохождении противопожарного режима. Напомним, он действует в регионе с 4 апреля в связи с повышенными рисками возникновения возгораний. Несмотря на запреты ходить в лес и разводить костры, зафиксировано уже 16 инцидентов, огонь прожег 173 га.
«Это больше, чем в прошлом году, но гораздо меньше, чем в 2023-м. Весна наступила как минимум на 2−3 недели раньше, поэтому работникам лесной охраны приходится принимать экстренные меры для тушения лесных пожаров. Сегодня все работники лесной охраны готовы выполнять боевые задачи», — рассказал журналистам руководитель регионального управления лесхоза Вячеслав Девятериков.
Он добавил, что спасатели снабжены всей техникой, которая необходима для борьбы с огнем. На закупку спецсредств было выделено 320 млн рублей.
Главными причинами возникновения пожаров специалист назвал неосторожность людей в обращении с огнем, а также сухие грозы, блики от стекол неправильно выброшенного мусора.
Глава ведомства призвал местных жителей по возможности помогать спасателям бороться с коварной стихией. Для этого следует приобрести ранцевый опрыскиватель. Обычные граждане смогут им пользоваться точно так же, как и представители служб ЕДДС и лесной охраны.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местным жителям запретили жарить шашлыки в лесу и сжигать траву.