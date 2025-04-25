Жителям Омской области запретили ходить в лес

«Это больше, чем в прошлом году, но гораздо меньше, чем в 2023-м. Весна наступила как минимум на 2−3 недели раньше, поэтому работникам лесной охраны приходится принимать экстренные меры для тушения лесных пожаров. Сегодня все работники лесной охраны готовы выполнять боевые задачи», — рассказал журналистам руководитель регионального управления лесхоза Вячеслав Девятериков.