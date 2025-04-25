Клиника в КНР проведет реабилитацию мальчика из ЛНР за свой счет

«Очень долгий был процесс восстановления ног: полгода занял где-то. Потом нужно было еще полгода ходить в аппаратах Илизарова. Как только аппараты сняли, к сожалению, случился повторный перелом, который тоже потребовал очень длительного периода для сращения. И вот только, грубо говоря, месяц, как он встал, начал ходить, а так все это время ребенок находился в состоянии, когда он не мог сам справиться даже с мельчайшими бытовыми проблемами», — сообщила мама.