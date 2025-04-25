Врио главы Ростовской области назначил нового министра

В Ростовской области на пост министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции назначили Сергея Савенкова. Кадровое решение утвердил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Новый управленец будет курировать вопросы противодействия коррупции и незаконного оборота наркотиков, обеспечения безопасности высшего должностного лица региона, пропускного и внутриобъектового режимов в комплексе зданий областного правительства.
Кадровая перестановка потребовалась после отставки Олега Жеухина, уволившегося по собственному желанию.
Сергей Савенков — уроженец Батайска, ему 51 год. Чиновник получил высшее экономическое образование в Ростовском государственном университете, а затем юридическое образование — в Южном федеральном университете. На протяжении почти 28 лет проходил службу в органах безопасности. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.