Врио главы Ростовской области назначил нового министра

Сергей Савенков — уроженец Батайска, ему 51 год. Чиновник получил высшее экономическое образование в Ростовском государственном университете, а затем юридическое образование — в Южном федеральном университете. На протяжении почти 28 лет проходил службу в органах безопасности. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.