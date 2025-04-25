Житель Перми осужден за покупки по карте кудымкарца

Кудымкарский городской суд вынес приговор 31-летнему жителю Перми. Мужчина признан виновным в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В декабре в дежурную часть полиции в Кудымкаре обратился 35-летний местный житель и сообщил о хищении денег. Он потерял банковскую карту во время поездки в Пермь, а затем с платежного средства было списано более 3 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность предполагаемого виновника. Фигурант рассказал, что нашел банковскую карту на полу в кафе в Перми. Чужой картой он оплатил покупки в разных магазинах, а потратив деньги, сломал и выбросил карту.
Во время следствия пермяк полностью возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.
Суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 25 тысяч рублей. Пермяк пытался обжаловать решение, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
Полиция напоминает, что тратить деньги с чужой банковской карты, утерянной или похищенной, — тяжкое преступление, за которое может грозить реальный срок.