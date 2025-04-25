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Житель Перми осужден за покупки по карте кудымкарца

Кудымкарский городской суд вынес приговор 31-летнему жителю Перми.

Кудымкарский городской суд вынес приговор 31-летнему жителю Перми. Мужчина признан виновным в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В декабре в дежурную часть полиции в Кудымкаре обратился 35-летний местный житель и сообщил о хищении денег. Он потерял банковскую карту во время поездки в Пермь, а затем с платежного средства было списано более 3 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность предполагаемого виновника. Фигурант рассказал, что нашел банковскую карту на полу в кафе в Перми. Чужой картой он оплатил покупки в разных магазинах, а потратив деньги, сломал и выбросил карту.

Во время следствия пермяк полностью возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 25 тысяч рублей. Пермяк пытался обжаловать решение, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Полиция напоминает, что тратить деньги с чужой банковской карты, утерянной или похищенной, — тяжкое преступление, за которое может грозить реальный срок.