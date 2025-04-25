Новым директором муниципального предприятия «ТТУ» в Самаре стал Дмитрий Петров

Сегодня, 25 апреля 2025 года, муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» возглавил новый директор Дмитрий Петров.
Новый руководитель получил образование в Байкальском государственном университете города Иркутска. Свою трудовую карьеру он начинал ещё в 1995 году инженером отдела контроля работы маршрутных такси в Красноярске. За свою многолетнюю работу Дмитрию Александровича довелось занимать различные руководящие посты в компаниях транспортного сектора и ЖКХ городов Москвы и Иркутска.
Последние полтора года Петров возглавлял муниципальное унитарное предприятие «Экспресс», расположенное в городе Дзержинске Нижегородской области. Под его руководством компания успешно выполняла регулярный перевоз пассажиров по городским маршрутам и предоставляла услуги заказа транспортных перевозок.
Предыдущий руководитель ТТУ Александр Горшков, занимавший пост директора с августа прошлого года, теперь вернулся на прежнее место работы начальником Кировского трамвайного депо.