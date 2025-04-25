Белорус попал в суд, завысив надбавку на киви в семь с лишним раз

Кстати, Татьяна Стрекач сообщила, что в экономическом суде Гомельской области за первый квартал 2025 года рассмотрено уже 30 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением установленного порядка формирования цен. Общая сумма штрафов превысила 14,2 тысяч белорусский рублей.