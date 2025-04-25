Белорус попал в суд, завысив надбавку на киви в семь с лишним раз

Суд привлек к ответственности в Гомеле ИП, который значительно превысил торговую наценку на киви, пишет БелТА.
Судья экономического суда Гомельской области Татьяна Стрекач рассказала, что индивидуальный предприниматель на одном из рынков Гомеля продавал киви со значительным превышением предельной максимальной торговой надбавки.
Выяснилось, что в марте 2025 он при установке ценника применил 288,7% вместо установленных законодательством 40%. В результате, стоимость фрукта возросла.
Таким образом, суд решил, что совершено административное правонарушение и назначил ему взыскание в размере 10 базовых величин (1 базовая — 42 рубля).
Информируют, что постановление суда может быть обжаловано в установленном порядке.
Кстати, Татьяна Стрекач сообщила, что в экономическом суде Гомельской области за первый квартал 2025 года рассмотрено уже 30 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением установленного порядка формирования цен. Общая сумма штрафов превысила 14,2 тысяч белорусский рублей.
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