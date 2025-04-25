На Кубани школьница подожгла ветку от Вечного огня

В Кореновске местную школьницу подозревают в попытке поджечь ветку от Вечного огня. Видео с инцидентом вызвало бурю возмущения в социальных сетях. Подробнее об этом происшествии рассказали наши коллеги из КП-Кубань.
Кадры, на которых девушка пытается зажечь ветку от священного для горожан пламени, моментально разлетелись по интернету. Жители Кореновска восприняли это как настоящее кощунство.
Следственный комитет уже начал проверку по факту возможного вандализма. Расследование проходит под личным контролем руководителя краевого СУ СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Местные жители надеются, что справедливость восторжествует, а священный для города мемориал больше не будет осквернен. Расследование продолжается.