На Кубани школьница подожгла ветку от Вечного огня

Следственный комитет уже начал проверку по факту возможного вандализма. Расследование проходит под личным контролем руководителя краевого СУ СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Местные жители надеются, что справедливость восторжествует, а священный для города мемориал больше не будет осквернен. Расследование продолжается.