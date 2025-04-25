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Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Кунцевщине»

Минское метро останавливали из-за инцидента с пассажиром на Автозаводской линии 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Кунцевщине». Подробности рассказали в пресс-службе минского метрополитена.

В сообщении сказано, что 25 апреля, в пятницу, около 17.11 на станции метро «Кунцевщина» случился инцидент с пассажиром. По указанной причине временно было приостановлено движение по Автозаводской линии. Оперативно принимались меры, связанные с восстановлением движения.

В пресс-службе уточнили, что в 17.28 движение поездов на указанной линии было восстановлено. В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Ранее Минскметропроект сказал о сложностях при строительстве Зеленолужской линии метро.

Кстати, Зеленолужская линия минского метро перевозит всего 2% от пассажиров подземки.

Кроме того, эскизы новых станций метро Минска появились в сети: «Проникающий дневной свет, гранит и декоративные панели».