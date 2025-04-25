Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Кунцевщине»

В сообщении сказано, что 25 апреля, в пятницу, около 17.11 на станции метро «Кунцевщина» случился инцидент с пассажиром. По указанной причине временно было приостановлено движение по Автозаводской линии. Оперативно принимались меры, связанные с восстановлением движения.