Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Кунцевщине». Подробности рассказали в пресс-службе минского метрополитена.
В сообщении сказано, что 25 апреля, в пятницу, около 17.11 на станции метро «Кунцевщина» случился инцидент с пассажиром. По указанной причине временно было приостановлено движение по Автозаводской линии. Оперативно принимались меры, связанные с восстановлением движения.
В пресс-службе уточнили, что в 17.28 движение поездов на указанной линии было восстановлено. В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
Ранее Минскметропроект сказал о сложностях при строительстве Зеленолужской линии метро.
Кстати, Зеленолужская линия минского метро перевозит всего 2% от пассажиров подземки.
Кроме того, эскизы новых станций метро Минска появились в сети: «Проникающий дневной свет, гранит и декоративные панели».