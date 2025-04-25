Максим Бутранец назначен зампредседателя Госпогранкомитета

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Полковник Максим Бутранец назначен заместителем председателя Государственного пограничного комитета, соответствующий указ белорусский лидер Александр Лукашенко подписал в пятницу.
Президент подписал еще один документ.
«Еще одним указом глава государства освободил от этой должности генерал-майора Игоря Печеня. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», — сказано в сообщении.
Кто такой Бутранец?
Бутранец родился в российском Свердловске в семье потомственного военного.
Окончил Минское суворовское училище, факультет погранвойск Военной академии Беларуси, Погранакадемию ФСБ РФ.
За свою карьеру он служил в разных подразделениях Госпогранкомитета. В июле 2015-го Бутранца назначили начальником Пинского погранотряда.
С 2018-го он возглавил Сморгонскую погрангруппу. А с августа 2023 года служил начальником Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского.