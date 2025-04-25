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Максим Бутранец назначен зампредседателя Госпогранкомитета

Офицер служил в разных подразделениях ГПК, с августа 2023-го он был начальником Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Полковник Максим Бутранец назначен заместителем председателя Государственного пограничного комитета, соответствующий указ белорусский лидер Александр Лукашенко подписал в пятницу.

Президент подписал еще один документ.

«Еще одним указом глава государства освободил от этой должности генерал-майора Игоря Печеня. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», — сказано в сообщении.

Кто такой Бутранец?

Бутранец родился в российском Свердловске в семье потомственного военного.

Окончил Минское суворовское училище, факультет погранвойск Военной академии Беларуси, Погранакадемию ФСБ РФ.

За свою карьеру он служил в разных подразделениях Госпогранкомитета. В июле 2015-го Бутранца назначили начальником Пинского погранотряда.

С 2018-го он возглавил Сморгонскую погрангруппу. А с августа 2023 года служил начальником Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского.