На Дону назначили замминистра региональной политики и массовых коммуникаций

В Ростовской области назначили замминистра региональной политики и массовых коммуникаций. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал указ о назначении Сергея Кириленко на новую должность.
Так, 51-летний Сергей Кириленко родился в селе Николаева Херсонской области. Он имеет большой опыт работы в медиасфере и государственном управлении. Известно, что он окончил Южно-Российский гуманитарный институт по специальности «Реклама».
Прошел переподготовку в РАНХиГС на «Мастера госуправления». ЬРаботал на руководящих должностях в СМИ, а в 2023 году был первым замминистра массовых коммуникаций Белгородской области.