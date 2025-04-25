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На Дону назначили замминистра региональной политики и массовых коммуникаций

В Ростовской области должность замминистра региональной политики и массовых коммуникаций занял Сергей Кириленко.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назначили замминистра региональной политики и массовых коммуникаций. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал указ о назначении Сергея Кириленко на новую должность.

Так, 51-летний Сергей Кириленко родился в селе Николаева Херсонской области. Он имеет большой опыт работы в медиасфере и государственном управлении. Известно, что он окончил Южно-Российский гуманитарный институт по специальности «Реклама».

Прошел переподготовку в РАНХиГС на «Мастера госуправления». ЬРаботал на руководящих должностях в СМИ, а в 2023 году был первым замминистра массовых коммуникаций Белгородской области.