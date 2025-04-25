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В Самаре перекроют несколько улиц из-за соревнований 26 и 27 апреля

В областной столице пройдут состязания по велоспорту.

В областной столице пройдут состязания по велоспорту. Из-за этого будет ограничен проезд по нескольким улицам, рассказали в мэрии города.

Стало известно, что 26 и 27 апреля 2025 года будет ограничено движение по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на Малый Сорокин Хутор, по проезду № 2 и по улице Дальней от Арены 2018.

Водителей автотранспорта просят заранее выбирать маршрут и учесть, что на некоторых участках нельзя будет припарковать машину. Также, 27 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Оренбург».

Ранее мы писали о том, что на Жигулевской ГЭС планируются сбросы воды, в результате которых может быть подтоплено несколько дачных участков на Копылово.

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