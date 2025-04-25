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Массовые проверки водителей пройдут в выходные в Уфе

Инспекторы ДПС будут искать злостных нарушителей ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдут масштабные рейды, направленные на выявление водителей, нарушающих ПДД. Массовые проверки начались сегодня, 25 апреля, и продлятся до субботы. Как сообщает телеграм-канал уфимской Госавтоинспекции, особое внимание будет уделено пресечению управления автомобилем в нетрезвом состоянии, а также проверке правил перевозки детей и пассажиров.

— О случаях грубых нарушений, в том числе фактах нахождения за рулем или передвижения пешеходов в состоянии опьянения, можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ 8 (347) 279−32−92. Также информация принимается через телеграм-бот ГИБДД: @GIBDDRB_02bot, — обратились к жителям республики инспекторы.

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