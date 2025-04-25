Массовые проверки водителей пройдут в выходные в Уфе

— О случаях грубых нарушений, в том числе фактах нахождения за рулем или передвижения пешеходов в состоянии опьянения, можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ 8 (347) 279−32−92. Также информация принимается через телеграм-бот ГИБДД: @GIBDDRB_02bot, — обратились к жителям республики инспекторы.