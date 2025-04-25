СК РФ поручил завести дело по обращению ростовчанки из-за ветхого жилья

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после жалобы ростовчанки о ветхом жилье. Женщина на протяжении 40 лет живет в аварийном общежитии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.
Пенсионерка вместе с сыном ютятся в комнате общежития на улице Каширской, которое было построено еще в 1974 году. Жилье находится в плачевном состоянии. В нем ветхие стены, трещины и плесень.
При этом с 1981 года ростовчанка состоит на учете тех, кто нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако ее номер в очереди увеличивается. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.