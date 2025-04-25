Госдеп США будет искать снаряды в Кишиневе: Речь идёт о Республиканском стадионе, где планируется строительство посольства

Госдеп опасается, что на месте будущего посольства в Кишиневе зарыты «сюрпризы».
Госдеп США хочет проверить место для строительства нового посольства в Кишиневе на наличие неразорвавшихся боеприпасов.
От подрядчика, которого определит Вашингтон, потребуется владение английским языком. Подрядчик должен иметь все разрешения, лицензии и любые другие документы, необходимые для выполнения работ по данному контракту.
А если найдут? — задается вопросом enewsmd.
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