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В Самаре начался турнир «Бокс на Волге» во Дворце спорта им. Высоцкого 25 апреля

Самара принимает совернования по боксу «Бокс на Волге».

Самара принимает совернования по боксу «Бокс на Волге».

На ринге сразятся спортсмены из России и США. Будет проведено несколько боев.

Зрители смогут увидеть противостояния Сергея Сергеева против Улисеса Сиерры, Игоря Свиридченкова против Райна Пино и, самый ожидаемый бой вечера — Дмитрий Кудряшов против Райделла Букера.

Также, 27 апреля в Самаре состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:00.

Новости Самары и губернии уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».