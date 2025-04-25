В Самаре начался турнир «Бокс на Волге» во Дворце спорта им. Высоцкого 25 апреля

Самара принимает совернования по боксу «Бокс на Волге».
На ринге сразятся спортсмены из России и США. Будет проведено несколько боев.
Зрители смогут увидеть противостояния Сергея Сергеева против Улисеса Сиерры, Игоря Свиридченкова против Райна Пино и, самый ожидаемый бой вечера — Дмитрий Кудряшов против Райделла Букера.
Также, 27 апреля в Самаре состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:00.
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