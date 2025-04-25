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Песков назвал передачу памяти о Победе святой обязанностью

Песков назвал передачу детям памяти о Победе святой обязанностью всех россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. День Победы — один из главных дней для каждого россиянина, передать детям память о нем — святая обязанность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«День Победы — это один из главных дней каждый год для каждого русского человека, для каждого человека, который живет в нашей стране. И память об этом Дне Победы, и чувство гордости от этого Дня Победы каждое наше поколение очень бережно передает следующему, своим детям. И с каждым годом, с каждым поколением делать это будет все сложнее», — сказал Песков, выступая на презентации проекта «Музыка Победы».

Память о Победе нужно передавать детям на их языке, добавил он.

«И, конечно, это обязанность, святая обязанность каждого из нас — самым бережным образом эту память передавать нашим детям так, чтобы они поняли, передавать на их языке», — подчеркнул Песков.

Он поблагодарил создателей проекта, призвал продолжить его, и не только в юбилейные даты.

«Это шикарный проект. Он такой нужный, такой своевременный. И я хочу поблагодарить и поздравить всех тех, кто имел к нему отношение», — добавил Песков.