Песков назвал передачу памяти о Победе святой обязанностью

«День Победы — это один из главных дней каждый год для каждого русского человека, для каждого человека, который живет в нашей стране. И память об этом Дне Победы, и чувство гордости от этого Дня Победы каждое наше поколение очень бережно передает следующему, своим детям. И с каждым годом, с каждым поколением делать это будет все сложнее», — сказал Песков, выступая на презентации проекта «Музыка Победы».