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В Севастополе ученик пронес гранату в школу

Страйкбольный снаряд травмировал школьницу в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В одну из школ Севастополя ученик принес на занятия страйкбольную гранату, которая взорвалась прямо в классе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

По информации департамента образования, мальчик случайно сорвал чеку с пластикового снаряда, после чего в помещении начал распространяться дым. В результате взрыва пострадала одноклассница мальчика.

Девочка получила оглушение, но, к счастью, серьезных травм удалось избежать. Из-за того, что граната была пластиковой, ее не обнаружили металлоискателями.

Сейчас полиция выясняет, где ребенок взял опасный предмет и почему он оказался в свободном доступе. В школах города могут ужесточить правила проверки учеников.