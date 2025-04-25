В Севастополе ученик пронес гранату в школу

В одну из школ Севастополя ученик принес на занятия страйкбольную гранату, которая взорвалась прямо в классе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
По информации департамента образования, мальчик случайно сорвал чеку с пластикового снаряда, после чего в помещении начал распространяться дым. В результате взрыва пострадала одноклассница мальчика.
Девочка получила оглушение, но, к счастью, серьезных травм удалось избежать. Из-за того, что граната была пластиковой, ее не обнаружили металлоискателями.
Сейчас полиция выясняет, где ребенок взял опасный предмет и почему он оказался в свободном доступе. В школах города могут ужесточить правила проверки учеников.