В горах Ингушетии обнаружили древние циклопические постройки и могильник

МАГАС, 25 апреля. /ТАСС/. Экспедиция, в составе которой археологи, этнографы и сотрудники единственной в регионе школы каменщиков-реставраторов «Наследие», обнаружила в горном районе Ингушетии древние циклопические постройки и могильник со склепами. Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции, директор школы каменщиков Рамзан Султыгов.
«Мы завершили археологические разведки в средневековом башенном поселении Герити, исторически связанном с братскими ингушскими тейпами Султыговых и Тимурзиевых. Проведенные исследования привели к ряду важных открытий, освещающих различные исторические эпохи: обнаружен комплекс циклопических построек, предварительно датируемых второй половиной II тысячелетия до н. э., а неподалеку от него — могильник с более чем десятью захоронениями в склепах. По предварительному мнению нашего штатного научного сотрудника, эксперта по государственной историко-культурной экспертизе Магомеда Дзарахова, эти склепы являются предшественниками классических наземных ингушских склепов и датируются не позднее IX-XI веков», — сказал Султыгов.
По его словам, в настоящее время школа каменщиков готовит документы для передачи сведений о выявленных объектах в органы охраны памятников Ингушетии для включения поселения в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Как сообщил ТАСС научный сотрудник «Наследия», эксперт по государственной историко-культурной экспертизе Магомед Дзарахов, в рамках проведенных разведок заложено и рекультивировано семь археологических шурфов, определены границы объекта культурного наследия и составлен топографический план.
«Открытия в Герити демонстрируют удивительную историческую глубину этого места, представляя собой ценный материал для изучения истории и культуры Ингушетии. Выявленные объекты разных эпох — от циклопических построек до башен и погребений — позволят нам реконструировать картину развития жизни на этой территории на протяжении тысячелетий. Дальнейшие археологические исследования, которые станут возможны после включения объекта в реестр ОКН, помогут уточнить датировки, получить новые данные о погребальных обрядах и быте населения, а также дадут уникальный практический опыт нашим ученикам — будущим реставраторам», — отметил Дзарахов.
Герити состоит из двух замковых комплексов XVI-XVII вв., на территории которых расположено около 15 башен и более 20 погребальных склепов различных типов: надземных, полуподземных и подземных.