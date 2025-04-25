В горах Ингушетии обнаружили древние циклопические постройки и могильник

«Мы завершили археологические разведки в средневековом башенном поселении Герити, исторически связанном с братскими ингушскими тейпами Султыговых и Тимурзиевых. Проведенные исследования привели к ряду важных открытий, освещающих различные исторические эпохи: обнаружен комплекс циклопических построек, предварительно датируемых второй половиной II тысячелетия до н. э., а неподалеку от него — могильник с более чем десятью захоронениями в склепах. По предварительному мнению нашего штатного научного сотрудника, эксперта по государственной историко-культурной экспертизе Магомеда Дзарахова, эти склепы являются предшественниками классических наземных ингушских склепов и датируются не позднее IX-XI веков», — сказал Султыгов.