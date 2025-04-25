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Небольшой дождь и туман ожидают в Самарской области ночью 26 апреля

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на начало субботы осадки и слабый ветер.

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на начало субботы осадки и слабый ветер.

Представители местного учреждения уточнили: ночью 26 апреля в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Также ожидают туман.

Температура воздуха в губернии составит от +8 до +13 градусов по Цельсию. Специалисты ведомства обещают слабый и неустойчивый ветер в 63-м регионе.

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