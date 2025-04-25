Врач объяснил, что комары выбирают свою жертву неслучайно

Кровососы буквально охотятся за людьми с определенными особенностями. Так, насекомых привлекают любители спортзала на свежем воздухе (виной всему молочная кислота), нетрезвые граждане, обладатели I группы крови и люди с лишним весом. Особенно рискуют те, кто сочетает несколько факторов.