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Врач объяснил, что комары выбирают свою жертву неслучайно

Группа риска: врач назвал тех, кого комары кусают чаще всего.
Источник: Комсомольская правда

Терапевт Тимур Асанов сообщил, что оказывается, комары выбирают своих жертв не случайно. Об этом медик рассказал в интервью NEWS.ru.

Кровососы буквально охотятся за людьми с определенными особенностями. Так, насекомых привлекают любители спортзала на свежем воздухе (виной всему молочная кислота), нетрезвые граждане, обладатели I группы крови и люди с лишним весом. Особенно рискуют те, кто сочетает несколько факторов.

Врач советует всегда использовать репелленты перед тренировкой на природе, а после алкоголя лучше оставаться в помещении. Полным людям стоит быть особенно осторожными и важно носить светлую закрытую одежду.