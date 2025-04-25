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Вот и лето прошло: В Молдове на 15 градусов станет холоднее, по ночам и вовсе замерзнуть можно

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 26 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове температура упадет до +19 градусов в субботу, 26 апреля 2025.

Переменная облачность.

Ночью будет совсем холодно — до +5 градусов.

И это только начало периода похолодания.

В воскресенье температура воздуха упадет до +15 градусов.

А ночью возможны заморозки на почве, — Гидрометеослужба объявила «желтый код» метеоопасности.

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