Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 26 апреля

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
26 апреля в народном календаре носит название Фомаида Медуница (или Фомаида-медунница). Этот день связан с почитанием святой Фомаиды Египетской, которая считается покровительницей женщин, защитницей от нечистой силы и соблазнов.
Медуницей день прозвали за то, что в это время в лесах и на опушках расцветает медуница — один из первых весенних медоносов. Её цветы не только радуют глаз, но и считались целебными. В народе верили, что 26 апреля — время пробуждения земли, когда окончательно уходит зимняя стужа и природа вступает в пору расцвета. Считалось, что в этот день особенно сильна связь с предками, поэтому поминали усопших, молились за их упокой. Также Фомаиду называли «прощеной», так как в этот день старались прощать обиды, мириться с близкими и очищать душу от злых помыслов.
День считался благоприятным для начала новых дел, особенно связанных с землёй и домашним хозяйством.
Что делали на Руси в этот день?
26 апреля крестьяне уделяли особое внимание земле и домашним делам, готовились к предстоящим полевым работам.
Работа в огороде и саду:
Начинали высаживать ранние культуры: горох, редис, морковь, лук. Проверяли, достаточно ли прогрелась земля: если она не холодила руки, значит, можно сеять. Окучивали деревья, удобряли почву, готовили грядки.
Сбор целебных трав:
Заготавливали медуницу, крапиву, мать-и-мачеху — считалось, что в этот день они обладают особой силой. Из медуницы варили чаи и делали настои от простуды и хворей.
Домашние обряды:
Женщины пекли пироги с зеленью, символизирующие достаток и здоровье. Проветривали и чистили дом, выносили старые вещи — чтобы «не засиживалась нечисть».Мирились с родными, просили прощения у тех, кого обидели.
Забота о пчёлах:
Проверяли ульи, готовили их к первому вылету пчёл за нектаром.
Чего не стоит делать в этот день, 26 апреля?
С Фомаидой Медуницей связано несколько запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неприятности.
Нельзя ссориться и злиться. Считалось, что негативные эмоции в этот день притягивают беды и болезни. Особенно опасно было ругаться с роднёй — это могло привести к долгой размолвке. Нежелательно отказывать в помощи. Если кто-то просил еды или поддержки, отказ сулил нужду. Не стоит лениться. Праздность в этот день могла «отпугнуть» удачу на весь год. Запрещалось убивать насекомых. Особенно пчёл и шмелей — это считалось большим грехом, ведущим к неурожаю. Нельзя было шить и резать. Иголка и нож могли «разрезать» счастье или поссорить семью.
Также не рекомендовалось начинать дела, связанные с большими тратами или риском — считалось, что они могут не принести ожидаемого результата.
Приметы погоды на 26 апреля.
Наблюдая за природой в этот день, крестьяне предсказывали погоду на ближайшие недели и урожайность.
Если медуница обильно цветёт — лето будет тёплым и богатым на мёд. Утро туманное — к дождливому дню, а если туман быстро рассеивается — к ясной погоде. Кукушка громко кукует — скоро установится тепло. Ветер с востока — к затяжным дождям, с запада — к переменчивой погоде. Если пчёлы рано вылетают из ульев — жди хорошего урожая гречихи. Гроза в этот день — к плодородному году, но холодному маю. Ласточки низко летают — к ненастью.
Эти приметы помогали нашим предкам планировать работы в поле и надеяться на щедрый урожай. Сегодня они могут стать интересным поводом понаблюдать за природой и вспомнить мудрость народных традиций.