Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 26 апреля

Медуницей день прозвали за то, что в это время в лесах и на опушках расцветает медуница — один из первых весенних медоносов. Её цветы не только радуют глаз, но и считались целебными. В народе верили, что 26 апреля — время пробуждения земли, когда окончательно уходит зимняя стужа и природа вступает в пору расцвета. Считалось, что в этот день особенно сильна связь с предками, поэтому поминали усопших, молились за их упокой. Также Фомаиду называли «прощеной», так как в этот день старались прощать обиды, мириться с близкими и очищать душу от злых помыслов.