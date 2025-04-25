В Турции произошло новое землетрясение: подробности

В Турции сегодня, 25 апреля 2025 года, произошло новое землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки ощущались в Стамбуле. Об этом рассказывает РИА Новости.
«Около 20:33 (совпадает с мск — прим. ред.) на западе города ощущались несколько сильных толчков, но менее мощных, чем в среду. По данным сейсмологов AFAD, магнитуда составила 4,3», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в этот раз толчки были заметно слабее, чем в среду, когда жителей Стамбула попросили срочно покинуть свои дома. Напомним, 23 апреля 2025 года, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Спустя некоторое время, подземные толчки повторились, но были слабее. Власти Турции сообщили, что нельзя входить в повреждённые здания и необходимо держаться подальше от опасных объектов. После землетрясения наблюдались сложности с интернетом.
Ранее KP.RU посольство России в Стамбуле сообщило, что пострадавших среди россиян нет. При этом к ним никто не обращался за помощью и не разыскивал своих родных.