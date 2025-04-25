В Турции произошло новое землетрясение: подробности

Отмечается, что в этот раз толчки были заметно слабее, чем в среду, когда жителей Стамбула попросили срочно покинуть свои дома. Напомним, 23 апреля 2025 года, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Спустя некоторое время, подземные толчки повторились, но были слабее. Власти Турции сообщили, что нельзя входить в повреждённые здания и необходимо держаться подальше от опасных объектов. После землетрясения наблюдались сложности с интернетом.