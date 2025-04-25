Врач предупредила, для кого особенно опасны магнитные бури

По ее словам, в периоды геомагнитных возмущений особенно уязвимы гипертоники, пациенты с аритмией, а также те, кто страдает от неврологических расстройств. Во время солнечной активности многие жалуются на головные боли, перепады давления, бессонницу или, наоборот, сонливость. Также могут возникнуть слабость, ощущение «ватных» ног, снижение концентрации и ухудшение памяти.