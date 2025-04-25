Врач предупредила, для кого особенно опасны магнитные бури

Магнитные бури могут серьезно влиять на здоровье людей с хроническими заболеваниями, предупредила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, в периоды геомагнитных возмущений особенно уязвимы гипертоники, пациенты с аритмией, а также те, кто страдает от неврологических расстройств. Во время солнечной активности многие жалуются на головные боли, перепады давления, бессонницу или, наоборот, сонливость. Также могут возникнуть слабость, ощущение «ватных» ног, снижение концентрации и ухудшение памяти.
В группе риска находятся пожилые люди (из-за повышенной чувствительности сосудов), гипертоники и гипотоники, страдающие аритмией, мигренями и хроническими головными болями, а также беременные женщины.