Более 40 ветхих построек восстановили в Москве за январь — март

«Благодаря таким преобразованиям восстановленные здания обретают новую жизнь и служат новым целям. Они используются не только для ведения бизнеса, но и для реализации социально значимых проектов, культурных инициатив, а также как пространства для встреч и общения граждан. Многофункциональное использование обновленных объектов позволит обеспечить их интеграцию в жизнь жителей города и сделать все районы еще более комфортными», — добавил Бобров.