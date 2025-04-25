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Более 40 ветхих построек восстановили в Москве за январь — март

За январь — март 2025 года в Москве восстановили 44 ветхих постройки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В I квартале 2025 года в Москве были восстановлены и отремонтированы 44 ветхих строения. Данные мероприятия проводились при активном содействии Госинспекции по недвижимости, которая выступила инициатором и координатором данной работы с целью улучшения внешнего вида зданий и дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот. По 80 аварийным объектам принято решение о демонтаже», — цитируется в тексте начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он подчеркнул, что в процессе обновления зданий была проведена комплексная модернизация: все фасады объектов были приведены в порядок, а окна и кровли заменены на новые, соответствующие современным стандартам. Во внутренних помещениях был выполнен ремонт, который существенно повысил их функциональность и эстетичность.

«Благодаря таким преобразованиям восстановленные здания обретают новую жизнь и служат новым целям. Они используются не только для ведения бизнеса, но и для реализации социально значимых проектов, культурных инициатив, а также как пространства для встреч и общения граждан. Многофункциональное использование обновленных объектов позволит обеспечить их интеграцию в жизнь жителей города и сделать все районы еще более комфортными», — добавил Бобров.