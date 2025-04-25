Детям иностранцев перед детсадом потребуется справка об отсутствии инфекций

Дети иностранцев перед зачислением в российский детский сад будут обязаны получить медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ.
Документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.
«Родитель ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, предъявляет: медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний», — сообщается в документе.
Уточняется, что эти меры помогут обезопасить воспитанников во время их нахождения в детском саду.
Ранее стало известно, что правительство России предложило сообщать в МВД о зачислении детей иностранцев в школы.
Обмен сведениями планируется организовать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.