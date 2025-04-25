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Детям иностранцев перед детсадом потребуется справка об отсутствии инфекций

Изменения позволят обеспечить соблюдение эпидемиологически безопасных условий для всех воспитанников.

Источник: Аргументы и факты

Дети иностранцев перед зачислением в российский детский сад будут обязаны получить медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ.

Документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

«Родитель ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, предъявляет: медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний», — сообщается в документе.

Уточняется, что эти меры помогут обезопасить воспитанников во время их нахождения в детском саду.

Ранее стало известно, что правительство России предложило сообщать в МВД о зачислении детей иностранцев в школы.

Обмен сведениями планируется организовать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.