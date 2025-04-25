Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

Ранее KP.RU сообщил, что прошлый раз Уиткофф и Путин встречались в Санкт-Петербурге 11 апреля 2025 года. В тот раз переговоры продлились четыре с половиной часа. Отмечается, что политики успели обсудить конфликт на Украине и другие дипломатические вопросы между странами.