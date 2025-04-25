Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп оценил встречу лидера России Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа, которая прошла в Москве. Об этом пишет издание Reuters.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», — резюмировал Трамп в беседе с журналистами.
Лидер США подчеркнул, что Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным. Напомним, спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Москву для проведения переговоров с Путиным. Отмечается, что встреча длилась более трех часов. Обе стороны отметили, что наметился хороший прогресс в отношении украинского конфликта и других вопросов, которые политики успели обсудить. Подробные результаты переговоров между политиками не оглашались.
Ранее KP.RU сообщил, что прошлый раз Уиткофф и Путин встречались в Санкт-Петербурге 11 апреля 2025 года. В тот раз переговоры продлились четыре с половиной часа. Отмечается, что политики успели обсудить конфликт на Украине и другие дипломатические вопросы между странами.