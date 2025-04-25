Плиты с именами бойцов Сталинградской битвы нашли на свалке в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области инициировала проверку в связи с распространением в соцсетях данных об обнаружении на мусорной свалке в Волгограде надгробных плит с братской могилы павших в Сталинградской битве воинов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Уточняется, что речь идет о несанкционированной свалке в Дзержинском районе города. Эти плиты ранее якобы были установлены на захоронении в поселке Октябрьский и были демонтированы два года назад при реконструкции братской могилы.
По словам главы Октябрьского района Андрея Клыкова, найденные обломки плит никогда не использовались на указанном захоронении. Он уточнил, что в октябре 2022 года администрация района заключила контракт с ООО «Ренессанс» на проведение ремонтных работ на братской могиле. В процессе выполнения заказа подрядчик изготовил новые плиты с именами погибших защитников Сталинграда, но их качество оказалось неудовлетворительным. На них были обнаружены многочисленные сколы и другие дефекты.
«Мы как заказчики заставили эти плиты демонтировать и установить новые плиты надлежащего качества», — отметил Клыков.
По его словам, подрядчик вывез забракованные изделия, а братская могила была полностью восстановлена. Местные власти обратились в прокуратуру с просьбой выяснить обстоятельства попадания разбитых плит на свалку.
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