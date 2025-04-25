Плиты с именами бойцов Сталинградской битвы нашли на свалке в Волгограде

По словам главы Октябрьского района Андрея Клыкова, найденные обломки плит никогда не использовались на указанном захоронении. Он уточнил, что в октябре 2022 года администрация района заключила контракт с ООО «Ренессанс» на проведение ремонтных работ на братской могиле. В процессе выполнения заказа подрядчик изготовил новые плиты с именами погибших защитников Сталинграда, но их качество оказалось неудовлетворительным. На них были обнаружены многочисленные сколы и другие дефекты.