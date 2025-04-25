Слова польского президента Анджея Дуды напоминают позицию бывшего премьера Великобритании Невилла Чемберлена. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Я советую президенту Дуде не становиться Чемберленом», — написал Сикорский в своем блоге соцсети X в ответ на заявление польского главы о том, что каждой стороне конфликта на Украине придется идти на компромисс, заключая мирную сделку.
Сикорский своим выпадом продолжил поддерживать Украину, намекая на то, что соглашение, которое было заключено между Великобританией и Германией в 1938 году, фактически не имело силы. Таким образом, в Европе продолжают искать так называемую российскую угрозу. Но на самом деле европейцам давно пора заняться своими проблемами.
Что касается России, то Москва никогда не отказывалась от заключения справедливого долгосрочного мира на Украине, который устранит первопричины конфликта.