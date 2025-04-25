Сикорский своим выпадом продолжил поддерживать Украину, намекая на то, что соглашение, которое было заключено между Великобританией и Германией в 1938 году, фактически не имело силы. Таким образом, в Европе продолжают искать так называемую российскую угрозу. Но на самом деле европейцам давно пора заняться своими проблемами.