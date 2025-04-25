В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроект направлен на установление механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между территориальными органами МВД России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в целях выявления детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом предусматривается передача сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между МВД России и его территориальными органами и исполнительными органами субъектов, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
«С целью выявления детей иностранных граждан, не зачисленных в организации, и реализации их права на получение общего образования… вносятся положения, согласно которым МВД России обеспечивает направление в исполнительные органы субъекта, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, информации о регистрации по месту жительства (о снятии с регистрации по месту жительства) или о постановке на учет по месту пребывания (о снятии с учета по месту пребывания) иностранных граждан, не достигших возраста восемнадцати лет», — отмечается в документе.
Предполагается, что передача сведений будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
«Законопроектом предусматривается внесение изменений… с целью обеспечения учета результатов тестирования иностранных граждан на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, успешное прохождение которого является основанием для зачисления в общеобразовательные организации, а также учета сведений о сертификатах, подтверждающих уровень владения русским языком, необходимый для целей приобретения гражданства Российской Федерации, и сертификатах, подтверждающих знание истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, необходимом для целей приобретения гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.