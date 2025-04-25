В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД

«С целью выявления детей иностранных граждан, не зачисленных в организации, и реализации их права на получение общего образования… вносятся положения, согласно которым МВД России обеспечивает направление в исполнительные органы субъекта, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, информации о регистрации по месту жительства (о снятии с регистрации по месту жительства) или о постановке на учет по месту пребывания (о снятии с учета по месту пребывания) иностранных граждан, не достигших возраста восемнадцати лет», — отмечается в документе.