В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом

Болезнь Бехтерева — это хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной тканью. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.