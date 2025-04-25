В 45 регионах будут лечить болезнь Бехтерева инновационным препаратом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Терапию инновационным препаратом сенипрутуг против болезни Бехтерева получат пациенты из 45 регионов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.
«Пациенты из 45 регионов России готовятся получить терапию инновационным препаратом против болезни Бехтерева. Лекарственный препарат сенипрутуг — разработка ученых BIOCAD и Пироговского университета под руководством ректора РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, доцента биологических наук, академика РАН Сергея Анатольевича Лукьянова», — рассказали в пресс-службе.
В ближайшее время терапию начнут применять в Республике Коми, Карелии, Дагестане, Якутии, Татарстане, Московской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях и других регионах, уточнили в Пироговском университете.
«На примере болезни Бехтерева мы предложили абсолютно новый принцип действия препарата. Он таргетно уничтожает клетки иммунной системы, вызывающие болезнь, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов. Аналогов в мире пока нет», — отметил Лукьянов, чьи слова приводит пресс-служба.
Препарат сенипрутуг зарегистрирован Минздравом России в 2024 году. Сейчас он применяется для лечения активного рентгенологического аксиального спондилоартрита, но в будущем показания могут быть расширены. Лекарство вводится внутривенно в медицинских учреждениях строго под наблюдением врача, а решение о назначении принимает лечащий ревматолог, пояснили в Пироговском университете.
Болезнь Бехтерева — это хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной тканью. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.