Рейд в Москве против тонировки: Life.ru публикует подборку самых нелепых отговорок водителей «бункеров»

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовое мероприятие по выявлению тех водителей, которые управляют автомобилем с тонировкой. Нанесение тёмной плёнки на лобовое стекло может стать причиной аварии. Если сотрудник отказывается на месте устранять правонарушения, то тогда выписывается протокол об административном нарушении», — рассказал Life.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Вазелин.