Рейд в Москве против тонировки: Life.ru публикует подборку самых нелепых отговорок водителей «бункеров»

Владимир Вазелин — о тонировке авто. Видео © Life.ru.
«Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовое мероприятие по выявлению тех водителей, которые управляют автомобилем с тонировкой. Нанесение тёмной плёнки на лобовое стекло может стать причиной аварии. Если сотрудник отказывается на месте устранять правонарушения, то тогда выписывается протокол об административном нарушении», — рассказал Life.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Вазелин.
Нарушители, остановленные сотрудниками ГАИ, пытались оправдать свои действия самыми разными способами. Некоторые, особенно самоуверенные, объясняли тонировку стёкол желанием защитить свою красоту от посторонних взглядов.
Другие любители кататься в «бункере» рассказали, что автомобиль принадлежит другому человеку, поэтому приходится ездить не по правилам дорожного движения. А самые борзые водители заявили, что после диалога с инспектором всё равно поедут клеить новую плёнку. К слову, цена такого сомнительного удовольствия составляет две тысячи рублей.
Нарушители, остановленные сотрудниками ГАИ. Видео © Life.ru.
К слову, никакие отговорки не помогли: все, кто не избавился от тонировки на месте, были оштрафованы.
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