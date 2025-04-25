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На Дону назначили нового аудитора областной контрольно-счетной палаты

В Ростовской области реорганизуют Контрольно-счетную палату.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2025 года в Ростовской области изменится структура управления Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Должность начальника управления муниципального контроля упразднят, а его функции перейдут к одному из аудиторов. Об этом сообщили на сайте Заксобрания Ростовской области.

Реформа сделает работу ведомства более эффективной. Благодаря изменениям увеличится число муниципалитетов, с которыми КСП сможет заключать соглашения о проверках.

Новым аудитором назначен Дмитрий Бирюков — действующий начальник упраздняемого управления. Он работает в Контрольно-счетной палате с 2002 года, пройдя путь от инспектора до руководителя.