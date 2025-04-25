На Дону назначили нового аудитора областной контрольно-счетной палаты

С 1 июля 2025 года в Ростовской области изменится структура управления Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Должность начальника управления муниципального контроля упразднят, а его функции перейдут к одному из аудиторов. Об этом сообщили на сайте Заксобрания Ростовской области.