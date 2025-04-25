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Врач назвала опасные для аллергиков продукты

Сезон чихания: от чего стоит отказаться аллергикам весной.

Источник: Комсомольская правда

В сезон цветения деревьев аллергикам стоит быть осторожнее не только с пыльцой, но и с привычными продуктами, предупредила врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова в беседе с NEWS.ru.

Из-за перекрестной реакции с пыльцой опасность могут представлять: яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, киви, вишня, черешня, бананы, морковь, картофель, петрушка, укроп, сельдерей, тмин и орехи.

— При употреблении этих продуктов аллергическая реакция может усилиться, что потребует увеличения дозы антигистаминных препаратов, — пояснила Павлова.

Эксперт рекомендует аллергикам временно исключить потенциально опасные продукты из рациона, чтобы снизить нагрузку на организм в период активного цветения.

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