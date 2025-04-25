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Фигурист Соловьев и гимнастка Аверина поженятся 7 июля

Соловьев отметил, что подготовка к свадьбе идет «полным ходом».

Источник: Аргументы и факты

Фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина поженятся 7 июля этого года, сообщил спортсмен в беседе с РИА Новости.

По словам Соловьева, подготовка к свадьбе идет полным ходом.

«Выбрали красивую дату 7 июля 2025 года для нашей свадьбы. Готовимся с помощью свадебных организаторов, но, на самом деле, главное — чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — сказал он.

Напомним, 35-летний фигурист и 26-летняя гимнастка вместе выступали на проекте «Ледниковый период».

14 февраля 2025 года Соловьев сделал предложение руки и сердца возлюбленной.

Коллега Дины, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова сообщила aif.ru, что очень рада за пару.