Фигурист Соловьев и гимнастка Аверина поженятся 7 июля

Фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина поженятся 7 июля этого года, сообщил спортсмен в беседе с РИА Новости.
По словам Соловьева, подготовка к свадьбе идет полным ходом.
«Выбрали красивую дату 7 июля 2025 года для нашей свадьбы. Готовимся с помощью свадебных организаторов, но, на самом деле, главное — чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — сказал он.
Напомним, 35-летний фигурист и 26-летняя гимнастка вместе выступали на проекте «Ледниковый период».
14 февраля 2025 года Соловьев сделал предложение руки и сердца возлюбленной.
Коллега Дины, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова сообщила aif.ru, что очень рада за пару.