Детей мигрантов обяжут получать справку об инфекциях перед детсадом

В министерстве считают, что новая мера поможет детским садам лучше соблюдать правила гигиены и безопасности. При приеме детей в детские сады у родителей-мигрантов будут запрашивать документы, подтверждающие, что они находятся в России законно. Кроме того, для зачисления ребенка в детский сад теперь обязательно потребуется предоставить СНИЛС ребёнка и копии документов, подтверждающих, что родители работают.