Детей мигрантов обяжут получать справку об инфекциях перед детсадом

«[Родители] предъявляют: медицинское заключение об отсутствии у ребёнка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, инфекционных заболеваний», — указано в тексте проекта.
В министерстве считают, что новая мера поможет детским садам лучше соблюдать правила гигиены и безопасности. При приеме детей в детские сады у родителей-мигрантов будут запрашивать документы, подтверждающие, что они находятся в России законно. Кроме того, для зачисления ребенка в детский сад теперь обязательно потребуется предоставить СНИЛС ребёнка и копии документов, подтверждающих, что родители работают.
Ранее Life.ru сообщал, что мигранты начали ездить на заработки в страны Европы, Ближнего Востока, Китай и Южную Корею. Интерес к трудоустройству в России упал из-за девальвации рубля. Дополнительным фактором, влияющим на количество иностранных рабочих, является миграционная политика страны.