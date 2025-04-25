Сейчас в мире несправедливо СССР отводится роль «помощницы» США в борьбе с фашизмом. Американская киноиндустрия сделала свое дело и по всему миру США воспринимается как главный герой во Второй мировой войне. Опросы в Европе показывают, что там люди считают именно США «главной спасительницей мира». Эта инициатива Союза писателей направлена на то, чтобы показать всему миру реальный вклад народов СССР в Великую Победу.