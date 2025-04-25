Объявлен Международный конкурс на сценарий о вкладе народов СССР в Победу

Сегодня, 25 апреля 2025 года, в штаб-квартире Союза писателей состоялась пресс-конференция, которая была посвящена старту международного конкурса. Предполагается, что в Союзе писателей, при поддержке Министерства культуры, будут искать автора, который сможет написать лучший сценарий о вкладе народов СССР в Великую Победу среди стран СНГ.
Спикерами во время пресс-конференции были: научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, писатель, член Союза писателей России Святослав Рыбас и директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко.
Сейчас в мире несправедливо СССР отводится роль «помощницы» США в борьбе с фашизмом. Американская киноиндустрия сделала свое дело и по всему миру США воспринимается как главный герой во Второй мировой войне. Опросы в Европе показывают, что там люди считают именно США «главной спасительницей мира». Эта инициатива Союза писателей направлена на то, чтобы показать всему миру реальный вклад народов СССР в Великую Победу.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не позволит забыть вклад советского народа в Победу над фашизмом. Лидер РФ уверен, что память о Великой Отечественной войне скрепляет народ.