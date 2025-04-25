В ОП предложили бесплатно давать многодетным семьям жилье без права приватизации

Многодетным семьям в России необходимо предоставлять бесплатное жилье, но без права приватизировать или продать его. Такое предложение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Нужно рассмотреть вопросы предоставления многодетным семьям бесплатного жилья от государства. Оно может быть с запретом на приватизацию или с запретом на продажу», — сообщил он в рамках круглого стола на тему «Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей».
По словам Гриба, подобная жилплощадь может предоставляться многодетным семьям временно, пока дети не вырастут и не съедут от родителей. При этом представитель ОП отметил, что жилье может бесплатно предоставляться на срок в 10−15 лет в зависимости от возраста детей. За это время семья может взять беспроцентную ипотеку на собственную недвижимость.
Ранее KP.RU сообщал, что число многодетных семей в России, имеющих трех и более детей, выросло на 1,1% в 2024 году.