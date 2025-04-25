В ОП предложили бесплатно давать многодетным семьям жилье без права приватизации

По словам Гриба, подобная жилплощадь может предоставляться многодетным семьям временно, пока дети не вырастут и не съедут от родителей. При этом представитель ОП отметил, что жилье может бесплатно предоставляться на срок в 10−15 лет в зависимости от возраста детей. За это время семья может взять беспроцентную ипотеку на собственную недвижимость.