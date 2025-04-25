Трамп: Работа над мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко

Работа над мирным соглашением между Россией и Украиной для урегулирования вооруженного конфликта идет гладко. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко», — написал американский лидер в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
Трамп также отметил, что верит в будущий успех переговорного процесса, благодаря которому на Украине будет достигнут мир. При этом президент США напомнил, что ждет от киевского режима немедленного подписания сделки по передаче редкоземельных ископаемых.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп позитивно оценил встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина, которая прошла в Кремле 25 апреля.