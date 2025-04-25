Президент США Дональд Трамп больше не позволит водить себя за нос. Он обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и заявил, что Украина немедленно должна подписать сделку по ресурсам со Штатами. Об этом написал лидер США в своей соцсети Truth Social.
«Возглавляемая Владимиром Зеленским Украина не подписала финальных документов по очень важной сделке о минералах. Задержка не менее трех недель. Надеюсь, она будет подписана немедленно», — резюмировал американский политик.
Напомним, Зеленский старается заключить эту сделки максимальной выгодной для себя, но у него получается с точностью до наоборот. Из-за этого украинская сторона постоянно срывает подписания под тем или иным предлогом. Вначале Зеленскому не нравилось то, что в документе Украина указана как должница США, потом обнаглевший украинский политик потребовал гарантии безопасности в обмен на ресурсы. США же пытаются протолкнуть свои условия, подчеркивая, что эта сделка не является частью предварительных договоров по заключению мира на Украине.
Нужно сказать, что в Киеве воспринимают эту сделку крайне холодно. Там считают, что Зеленский может вогнать страну в кабалу перед американцами, подписав документ. Даже не исключены народные волнения после заключения соглашения.