Напомним, Зеленский старается заключить эту сделки максимальной выгодной для себя, но у него получается с точностью до наоборот. Из-за этого украинская сторона постоянно срывает подписания под тем или иным предлогом. Вначале Зеленскому не нравилось то, что в документе Украина указана как должница США, потом обнаглевший украинский политик потребовал гарантии безопасности в обмен на ресурсы. США же пытаются протолкнуть свои условия, подчеркивая, что эта сделка не является частью предварительных договоров по заключению мира на Украине.