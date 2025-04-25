В Тульской области задержали лидера преступной группы. Видео © Telegram / СУ СК России по Тульской области. До этого правоохранительными органами были установлены трое лиц, причастных к деятельности коммерческих организаций, специализирующихся на подборе персонала. Они наладили канал нелегальной миграции, обеспечивая 21 иностранцу возможность незаконно проживать и работать в стране. В результате расследования был задержан предполагаемый организатор преступной группы — житель Московской области. Теперь же следствие пришло к выводу, что житель Подмосковья являлся организатором схемы незаконной миграции. Он руководил действиями участников преступной группы и координировал их деятельность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции в составе организованной преступной группы»). «По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК. Также следственные органы установили ограничения на имущество участников дела, общая стоимость которого превышает пять миллионов рублей. Ранее в Туле задержали двух сотрудников полиции за организацию незаконной миграции. На протяжении четырёх лет, работая в комиссии по выдаче разрешений на временное проживание иностранцам, они, зная о фиктивных адресах проживания и местах работы, принимали положительные решения о выделении квот в обмен на что-то.