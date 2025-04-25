С папой Франциском за три дня попрощались 250 тыс. человек

Сегодня, 25 апреля, гроб с телом папы Франциска будет закрыт и запечатан. Похороны состоятся в субботу после мессы. Как сообщает агентство, на похоронах ожидается около 200 тыс. человек на площади Святого Петра. Еще 300 тыс. выстроятся вдоль маршрута от Ватикана до римской церкви Санта-Мария Маджоре, где понтифик будет похоронен. Для обеспечения порядка власти Италии направили более 2,5 тыс. полицейских и 1,5 тыс. военных.