В ближайшие три дня в ряде российских регионов ожидаются заморозки

В ближайшие три дня в центре европейской части России, в том числе Москве и Подмосковье, прогнозируется похолодание. С 26 по 28 апреля температура воздуха опустится до минус 5 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.