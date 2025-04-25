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В ближайшие три дня в ряде российских регионов ожидаются заморозки

В ближайшие три дня в центре европейской части России, в том числе Москве и Подмосковье, прогнозируется похолодание. С 26 по 28 апреля температура воздуха опустится до минус 5 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночные и утренние часы 26−28 апреля на территории Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и непосредственно в Москве — заморозки от 0 до минус 5 градусов», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Также заморозки ожидаются в Приволжском федеральном округе. Там столбик термометра опустится до минус трёх градусов. В Крыму похолодает до минус двух градусов.

Также москвичей и жителей Подмосковья ожидают мокрый снег и дождь. МЧС сообщает об усилении ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.