В ближайшие три дня в ряде российских регионов ожидаются заморозки

«В ночные и утренние часы 26−28 апреля на территории Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и непосредственно в Москве — заморозки от 0 до минус 5 градусов», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».
Также заморозки ожидаются в Приволжском федеральном округе. Там столбик термометра опустится до минус трёх градусов. В Крыму похолодает до минус двух градусов.
Также москвичей и жителей Подмосковья ожидают мокрый снег и дождь. МЧС сообщает об усилении ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.