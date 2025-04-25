«Осталась в полной жопе»: Артемий Лебедев раскритиковал русофобскую политику Латвии

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Латвию, обвинив её в деградации из-за проводимой политики в отношении граждан России. О проблеме бывшей советской республики он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».