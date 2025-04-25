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«Осталась в полной жопе»: Артемий Лебедев раскритиковал русофобскую политику Латвии

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Латвию, обвинив её в деградации из-за проводимой политики в отношении граждан России. О проблеме бывшей советской республики он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Life.ru

Блогер напомнил, что Латвия в прошлом была индустриально развитой республикой, выпускавшей электронику, автомобили и, в частности, известные советские микроавтобусы «РАФ».

«А потом они решили назло маме отморозить уши — уволить всех русских. И остались в итоге в жопе полной», — констатировал Лебедев.

Он также подчеркнул, что Латвия осталась «у разбитого корыта», хотя могла производить микроавтобусы «РАФ» на всю Россию.

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал дизайн отечественных машин. Блогер заявил, что у наших автомобилей нет индивидуальности и стиля, хотя в России достаточно талантливых дизайнеров, которые смогли бы улучшить стиль авто.