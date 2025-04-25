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В ООН частично остановили программы поддержки для украинских беженцев

ООН приостановила три программы по поддержке беженцев с Украины из-за сокращения финансирования со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) частично приостановило три программы, направленные на поддержку беженцев с Украины. Об этом в ходе брифинга в штаб-квартире ООН в Женеве заявила представитель управления Каролина Линдхольм Биллинг.

Отмечается, что причиной для частичной остановки программ стало сокращение их финансирования со стороны Соединенных Штатов. По словам Биллинг, в 2024 году взносы со стороны американского государства покрывали около 40% всего бюджета управления, включая программы по поддержке беженцев.

«В этом году мы получили совсем недавно гораздо меньшую долю», — отметила представитель УВКБ.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Нидерландов начали борьбу с украинскими беженцами, не имеющих гражданства страны.