В ООН частично остановили программы поддержки для украинских беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) частично приостановило три программы, направленные на поддержку беженцев с Украины. Об этом в ходе брифинга в штаб-квартире ООН в Женеве заявила представитель управления Каролина Линдхольм Биллинг.
Отмечается, что причиной для частичной остановки программ стало сокращение их финансирования со стороны Соединенных Штатов. По словам Биллинг, в 2024 году взносы со стороны американского государства покрывали около 40% всего бюджета управления, включая программы по поддержке беженцев.
«В этом году мы получили совсем недавно гораздо меньшую долю», — отметила представитель УВКБ.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Нидерландов начали борьбу с украинскими беженцами, не имеющих гражданства страны.