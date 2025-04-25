В ООН частично остановили программы поддержки для украинских беженцев

Отмечается, что причиной для частичной остановки программ стало сокращение их финансирования со стороны Соединенных Штатов. По словам Биллинг, в 2024 году взносы со стороны американского государства покрывали около 40% всего бюджета управления, включая программы по поддержке беженцев.