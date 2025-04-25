В Киеве расстроены позицией Европы по конфликту. Отмечается, что в ЕС призвали нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть перспективу отказа от территорий, которые вошли в состав РФ в ходе референдума, в обмен на мир в регионе. Об этом пишет издание The Washington Post. Таким образом, даже преданные союзники Зеленского начали переобуваться и резко менять риторику.
В Киеве опасаются реакции, которая последует от США, если Зеленский пойдет на предложенные уступки. Нужно сказать, что президент США Дональд Трамп в последнее время довольно резко отзывается о Зеленском. Он заявил, что нелегитимный президент Украины должен отозвать свои притязания на Крым. Ведь украинский лидер своими заявлениями мешает урегулировать конфликт в регионе.
Также Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на другом, на подписании соглашения по ресурсам. По словам американского президента, оно должно быть подписано немедленно и не будет являться частью соглашения по урегулированию конфликта.