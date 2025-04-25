Даже преданные союзники Украины начали переобуваться: в Киеве расстроены заявлением Европы по конфликту

В Киеве опасаются реакции, которая последует от США, если Зеленский пойдет на предложенные уступки. Нужно сказать, что президент США Дональд Трамп в последнее время довольно резко отзывается о Зеленском. Он заявил, что нелегитимный президент Украины должен отозвать свои притязания на Крым. Ведь украинский лидер своими заявлениями мешает урегулировать конфликт в регионе.