Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая

В соответствии с распоряжением внесены изменения в пункт 3 плана «основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Мероприятие «Праздничный концерт на Красной площади в г. Москве», которое должно было состояться 9 мая, исключено из перечня.