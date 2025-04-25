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Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая

Правительство исключило концерт на Красной площади из плана мероприятий на 9 мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительство РФ исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В соответствии с распоряжением внесены изменения в пункт 3 плана «основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Мероприятие «Праздничный концерт на Красной площади в г. Москве», которое должно было состояться 9 мая, исключено из перечня.