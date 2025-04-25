Гендиректор LIFE и SHOT Арапов поделился опытом работы редакций с новыми регионами

Они обсудили ключевые вызовы медиасферы, в том числе формирование образа героев, адаптацию ветеранов специальной военной операции (СВО) к мирной жизни и образ будущего. Своим видением поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Информационная передовая — это огромная ответственность, а зачастую и риск. Сегодня важно честно и открыто рассказывать о том, что происходит: о восстановлении освобождённых территорий, о налаживании там мирной жизни. Значимой темой для журналистики становится и возвращение ветеранов боевых действий домой в мирную жизнь. Это актуально уже сейчас, тема никого не оставляет равнодушным», — отметил он.
Спикером интенсива стал генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. Он поделился опытом работы с новыми регионами на примерах редакций и рассказал, как в нынешних реалиях выстраивать коммуникации с аудиторией и создавать интересный контент.
У коллег есть запрос на развитие новых медиа, интерес к тому, как это всё работает в текущих условиях. Они чувствуют тренды и так же, как и наши читатели, хотят не только получать информацию, но и быть сопричастными к истории родной земли, которую они пишут вместе с героями СВО — новыми и настоящими лидерами общественного мнения.
Денис Арапов.
Гендиректор LIFE и SHOT.
На интенсиве своими знаниями поделились известные медиа-персоны: Семён Пегов (WarGonzo), Лариса Ржондовская («Новое. Медиа» и телеграм-канал «Дорогая хурма») и Михаил Неустроев, специалист по позиционированию и применению нейросетей в бизнесе. Вместе с экспертами из «Мастерской новых медиа» участники интенсива рассмотрели актуальные проблемы и пути их решения, включая использование креативных подходов и возможностей нейросетей.
В 2022 году «Мастерская новых медиа» начала проводить образовательные программы для специалистов в области медиа из ДНР и ЛНР, став одним из пионеров в этой сфере. Впоследствии были организованы дополнительные интенсивные курсы в Луганске, Мариуполе и Бердянске. На сегодняшний день около 1200 человек окончили обучение, при этом примерно 10% выпускников представляют исторические регионы. Встреча в Донецке была организована в рамках проекта «Кузница новых медиа», получившего поддержку от Фонда президентских грантов.
Ранее LIFE взял премию Best.ru. Медиапортал удостоился престижной награды в категории «СМИ. Новые медиа» на ежегодной бизнес-премии «Компания / Персона года». Денис Арапов подчеркнул, что эта победа особенно значима в год 15-летия издания. Редакция Life.ru выражает сердечную благодарность своим читателям и партнёрам за неизменную поддержку и веру в проект.