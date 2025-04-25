Гендиректор LIFE и SHOT Арапов поделился опытом работы редакций с новыми регионами

У коллег есть запрос на развитие новых медиа, интерес к тому, как это всё работает в текущих условиях. Они чувствуют тренды и так же, как и наши читатели, хотят не только получать информацию, но и быть сопричастными к истории родной земли, которую они пишут вместе с героями СВО — новыми и настоящими лидерами общественного мнения.