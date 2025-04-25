Появились ранее неизвестные подробности о мятеже Пригожина и ЧВК «Вагнер»

«Мы в оперативном штабе знали куда направляются колонны вагнеровцев. Знали — сколько техники и людей в этих колоннах, потому что главы сельских поселений на местах все это отслеживали, оперативно нам передавали…», — сообщил Гусев. Видео с его выступлением опубликовано на странице правительства Воронежской области во «ВКонтакте».