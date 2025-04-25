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Появились ранее неизвестные подробности о мятеже Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Главы сельских администраций на территории Воронежской области следили за передвижением колонн вагнеровцев во время мятежа в 2023 году. Чиновники передавали информацию в региональный оперштаб. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев, выступая перед депутатами областной думы.

Главы администраций следили за передвижением военной техники.

Главы сельских администраций на территории Воронежской области следили за передвижением колонн вагнеровцев во время мятежа в 2023 году. Чиновники передавали информацию в региональный оперштаб. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев, выступая перед депутатами областной думы.

«Мы в оперативном штабе знали куда направляются колонны вагнеровцев. Знали — сколько техники и людей в этих колоннах, потому что главы сельских поселений на местах все это отслеживали, оперативно нам передавали…», — сообщил Гусев. Видео с его выступлением опубликовано на странице правительства Воронежской области во «ВКонтакте».

Мятеж ЧВК «Вагнер», организованный бизнесменом и владельцем частной военной компании Евгением Пригожиным, произошел 23−24 июня 2023 года. Пригожин тогда обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. После этого он пригрозил уничтожить блокпосты армии РФ. К вечеру 24 июня марш завершился уходом колонн и самого бизнесмена в Белоруссию.