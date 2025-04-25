Главарь киевского режима Владимир Зеленский снова наступил на те же грабли и выступил с дерзким заявлением к президенту США Дональду Трампу. Он снова отверг его предложения по Крыму, подчеркнув, что якобы его выводы основаны на международном праве.
«Наша позиция (по Крыму — прим. ред.) неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», — резюмировал обнаглевший украинский политик, общаясь с журналистами.
При этом он заявил, что киевские власти никогда не будут в юридическом плане признавать Крым российским. При этом тут же оговорился, что военным путем Украина полуостров вернуть не сможет. Нужно отметить, что в прошлый раз, когда Зеленский отверг предложения Трампа по Крыму он вызвал злость в Вашингтоне.
Ранее KP.RU сообщил, что США призвали ЕС готовиться к возможности, чтобы признать Крым российским. Трамп дал понять Зеленскому, что этот вопрос уже давно решен. Крым перешел к России в ходе референдума, там не было ни одного выстрела, а сам Зеленский все 11 лет до этого молчал по поводу принадлежности полуострова.