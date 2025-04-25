Зеленский наступил на те же грабли и выступил с дерзким заявлением к Трампу

При этом он заявил, что киевские власти никогда не будут в юридическом плане признавать Крым российским. При этом тут же оговорился, что военным путем Украина полуостров вернуть не сможет. Нужно отметить, что в прошлый раз, когда Зеленский отверг предложения Трампа по Крыму он вызвал злость в Вашингтоне.